Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Дипломат должен покинуть российское государство.

Румынского посла Кристиана Истрате 11 мая пригласили в МИД России. Там ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при дипмиссии капитана Илиеску.

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Указанному сотруднику предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.

В российском МИД заявили, что такой шаг является ответом государства на "ничем не обоснованное" объявление румынской стороной персоной нон грата помощника военного атташе при Посольстве России в Бухаресте.

Обратите внимание! Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал руководителей других стран Евросоюза рассмотреть вопрос о выдворении по крайней мере одного российского дипломата. По его словам, таким образом европейские страны выразят солидарность с Чехией.

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