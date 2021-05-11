Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии
Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Дипломат должен покинуть российское государство.
Источник:МИД России
Румынского посла Кристиана Истрате 11 мая пригласили в МИД России. Там ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при дипмиссии капитана Илиеску.
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Указанному сотруднику предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.
В российском МИД заявили, что такой шаг является ответом государства на "ничем не обоснованное" объявление румынской стороной персоной нон грата помощника военного атташе при Посольстве России в Бухаресте.
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Что этому предшествовало
- В Румынии 26 апреля объявили персоной нон грата советника военного атташе посольства России в Бухаресте Алексея Гришаева.
- Дипломата выслали за "действия и активность, которые происходили вопреки Венской конвенции".
- Стоит заметить, что между Россией и Чехией продолжается дипломатический скандал. В чешском государстве 17 апреля заявили о выдворении 18 сотрудников российского посольства. В ответ на это Россия сообщила о высылке 20 чешских дипломатов.
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