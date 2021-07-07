Дипломат должен покинуть территорию России в течение 48 часов. Об этом 7 июля заявила представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
К теме Москва избрала путь конфронтации: Эстония возмущена задержанием консула в России
Из-за инцидента российский МИД вызвал временно поверенную в делах Посольства Эстонии в России. Москва заявила ей решительный протест "в связи с деятельностью по сбору разведывательных данных".
Россия возмутилась реакцией Эстонии
Россияне заявили, что слова Эстонии о безосновательных обвинениях указывают на "недопустимость подобных попыток изобразить ситуацию ошибочно".
Считаем позицию официального Таллина крайне циничной. Поскольку есть доказательства противозаконной деятельности этого эстонского "дипломата", который был задержан с поличным,
– подчеркнули в МИД России.
Что известно о задержании консула
- 6 июля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали эстонского консула. Они заявили, что якобы уличили дипломата с поличным, когда он получал от россиянина секретную информацию.
- В Эстонии возмутились такими действиями и назвали их нарушением международного права. Там подчеркнули, что Москва избрала путь конфронтации.