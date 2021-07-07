Дипломат має покинути територію Росії впродовж 48 годин. Про це 7 липня заявила представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова.

До теми Москва обрала шлях конфронтації: Естонія обурена затриманням консула в Росії

Через інцидент російське МЗС викликало тимчасово повірену у справах Посольства Естонії в Росії. Москва заявила їй рішучий протест "у зв'язку з діяльністю по збору розвідувальних даних".

Росія обурилася реакцією Естонії

Росіяни заявили, що слова Естонії про безпідставні звинувачення вказують на "неприпустимість подібних спроб зобразити ситуацію помилково".

Вважаємо позицію офіційного Таллінна вкрай цинічною. Оскільки є докази протизаконної діяльності цього естонського "дипломата", який був затриманий на місці злочину,

– наголосили у МЗС Росії.

Що відомо про затримання консула