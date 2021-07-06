Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило задержание Марта Лятте. В ведомстве подчеркнули, что такие действия России – нарушение международного права.
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Реакция Эстонии на задержание консула в России
По словам руководителя департамента по связям с общественностью эстонского МИД Аари Леммика, консул был на рабочем совещании в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, когда его задержали и обвинили в присвоении материалов.
Этот инцидент иллюстрирует тот факт, что Россия выбрала путь конфронтации в общении вместо того, чтобы быть конструктивной и изменить эту негативную тенденцию в отношениях с ЕС,
– заявил Леммик.
По его словам, это еще один пример, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями.
МИД Эстонии осуждает задержание Летте и называет это провокацией. "Поступок России является незаконным, провокационным и наносит ущерб государствам-членам ЕС и Европейскому Союзу в целом", – подытожил представитель министерства.
В завершение он выразил надежду, что Россия все же будет придерживаться принципов международного права.
В России задержали эстонского консула: что известно
- В Санкт-Петербурге 6 июля сотрудники российской ФСБ задержали консула Эстонии Марта Лятте.
- В спецслужбе заявили, что к нему применят "меры в соответствии с международным правом".
- Дипломат, мол, получал от россиянина материалы "закрытого характера". А поймали его якобы "на горячем".