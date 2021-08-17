За словами Османі, МЗС країни вживає заходів для захисту своєї національної безпеки. Це відбувається кожного разу, коли відомство отримує підтверджену та задокументовану інформацію про поведінку акредитованих іноземних дипломатів, яка суперечить принципам Віденської конвенції.

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Також МЗС вживає необхідних заходів, коли це стосується безпеки союзників країни. Саме тому інформація є точною.

За даними місцевих ЗМІ, Північна Македонія вирішила вислати військового аташе російського посольства.

Довідка. Посла Росії 14 травня викликали у Міністерство закордонних справ Північної Македонії й вручили йому ноту. Тоді працівнику дипвідомства дали тиждень на те, аби покинути країну.

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