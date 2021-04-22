Правительство Словакии решило выслать из страны трех дипломатов России. На то, чтобы собраться и покинуть территорию страны, им дали неделю.

О таком шаге сообщил глава словацкого правительства Эдуард Хегер. Аргументация Словакии похожа на ту, которая была у Чехии ранее. Перед решением о высылке власти детально изучили те данные, которые предоставили спецслужбы.

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Литва и Эстония тоже готовы к высылке дипломатов

Ранее о том, что существует вероятность высылки диппредставителей России, заявили Литва и Эстония. Таким образом они хотят выразить солидарность с официальной Прагой. Ведь МИД Чехии попросил о поддержке стран ЕС и НАТО.

Альянс сообщил о том, что он на стороне Праги. Также в организации обеспокоены дестабилизирующими действиями России на территории стран-членов.

Обратите внимание! Между тем Чехия решила еще больше сократить российский дипкорпус в Праге. Причина – Россия не выполнила требование чехов и не вернула обратно высланных дипломатов в Москву.

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