Взяли пример с Чехии: Словакия высылает трех российских дипломатов
Правительство Словакии решило выслать из страны трех дипломатов России. На то, чтобы собраться и покинуть территорию страны, им дали неделю.
Источник:ТА3
О таком шаге сообщил глава словацкого правительства Эдуард Хегер. Аргументация Словакии похожа на ту, которая была у Чехии ранее. Перед решением о высылке власти детально изучили те данные, которые предоставили спецслужбы.
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Литва и Эстония тоже готовы к высылке дипломатов
Ранее о том, что существует вероятность высылки диппредставителей России, заявили Литва и Эстония. Таким образом они хотят выразить солидарность с официальной Прагой. Ведь МИД Чехии попросил о поддержке стран ЕС и НАТО.
Альянс сообщил о том, что он на стороне Праги. Также в организации обеспокоены дестабилизирующими действиями России на территории стран-членов.
Коротко о дипломатическом скандале между Прагой и Москвой
- В Чехии 17 апреля приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов.
- Чешские спецслужбы идентифицировали их как офицеров Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления России.
- Офицеров заподозрили в причастности к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли 2 человека.
- В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов.
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