Чехи видят в России угрозу и поддерживают действия власти, – аналитик из Праги о скандале
Ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые на самом деле были сотрудниками российских спецслужб. Политологи связывают скандал с внутренней политикой страны.
Источник:24 канал
Старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Дэвид Стулик рассказал, о чем свидетельствует дипломатический скандал между странами. Он также отметил, что население страны осуждает Россию.
Обратите внимание В Чехии во время спецоперации задержали участников боев на Донбассе против Украины
О скандале
Дело в том, как пояснил аналитик, президент Земан, который не имеет конституционных полномочий, начал вмешиваться в работу правительства. Он также известен своей приверженностью к Путину.
Это давление было настолько велико, что все волновались о том, что Чехия делает разворот в сторону России,
– сказал Стулик.
Однако, как он добавил, вдруг все полностью изменилось – ситуация российских сил и политиков сейчас полностью неутешительна для них самих.
Как изменилось отношение общества
Как отметил аналитик, данные последних исследований свидетельствуют о том, что большинство чехов поддерживают жесткую позицию правительства.
"Они видят в России угрозу и не хотят, чтобы РФ участвовала в крупных стратегических инфраструктурных тендерах", – заверил Стулик.
Внимание Чехия поставила России ультиматум и дедлайн для возвращения своих дипломатов
Об ультиматуме Чехии
Прага призвала Москву вернуть всех высланных чешских дипломатов. Иначе количество российских дипломатов в Чехии уравняют численности чешских в России. Как и ожидалось, Россия его не выполнила.
Поэтому сейчас Министерство иностранных дел Чехии готовит следующее выдворение дипломатов,
– отметил аналитик.
Он отметил, что у них есть одна цель – чтобы российских дипломатов в Чехии было столько, сколько в чешском посольстве в Москве.
Чешский аналитик о дипломатическом скандале между странами: смотрите видео
Что известно о высылке дипломатов России из Чехии
- 17 апреля Чехия заявила, что высылает всех 18 сотрудников российского посольства. Их заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами и причастности к взрыву склада в Врбетице. Тогда погибло 2 человека.
- В ответ 18 апреля Россия сообщила, что высылает 20 чешских дипломатов. Действия Чехии там назвали "недружественным актом".
- Обвинение Праги в сторону Москвы поддержали Евросоюз, Великобритания и Украина.
Поделиться новостью