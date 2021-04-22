Ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые на самом деле были сотрудниками российских спецслужб. Политологи связывают скандал с внутренней политикой страны.

Старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Дэвид Стулик рассказал, о чем свидетельствует дипломатический скандал между странами. Он также отметил, что население страны осуждает Россию.

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О скандале

Дело в том, как пояснил аналитик, президент Земан, который не имеет конституционных полномочий, начал вмешиваться в работу правительства. Он также известен своей приверженностью к Путину.

Это давление было настолько велико, что все волновались о том, что Чехия делает разворот в сторону России,

– сказал Стулик.

Однако, как он добавил, вдруг все полностью изменилось – ситуация российских сил и политиков сейчас полностью неутешительна для них самих.

Как изменилось отношение общества

Как отметил аналитик, данные последних исследований свидетельствуют о том, что большинство чехов поддерживают жесткую позицию правительства.

"Они видят в России угрозу и не хотят, чтобы РФ участвовала в крупных стратегических инфраструктурных тендерах", – заверил Стулик.

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Об ультиматуме Чехии

Прага призвала Москву вернуть всех высланных чешских дипломатов. Иначе количество российских дипломатов в Чехии уравняют численности чешских в России. Как и ожидалось, Россия его не выполнила.

Поэтому сейчас Министерство иностранных дел Чехии готовит следующее выдворение дипломатов,

– отметил аналитик.

Он отметил, что у них есть одна цель – чтобы российских дипломатов в Чехии было столько, сколько в чешском посольстве в Москве.

Чешский аналитик о дипломатическом скандале между странами: смотрите видео

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