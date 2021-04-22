Чехия таки сокращает численность российского посольства в Праге. Это делают для того, чтобы уравнять количество работников в дипломатических ведомствах стран.

О таком решении на брифинге 22 апреля сообщил новый глава чешского МИД Якуб Кулганек. Он пояснил, что ограничение количества дипломатов является стандартным шагом.

Достойно внимания Чехи видят в России угрозу и поддерживают действия властей, – аналитик из Праги о скандале

И добавил, что Прага действует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Российские дипломаты имеют время до конца мая, чтобы покинуть Чехию, пишет издание Novinky.

Почему Чехия пошла на такой шаг

После того, как Прага объявила персонами нон-грата 18 дипломатов России, в посольстве этой страны в Праге работают 27 дипломатов и 67 административно-технических работников.

При этом после того, как Кремль в ответ выслал 20 чешских дипломатов, в посольстве в Москве осталось всего 5 дипломатов и 19 административно-технических работников.

Поэтому Кулганек поставил ультиматум: если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, Прага сократит количество дипломатов и в российском посольстве.

Российской стороне дали время на его исполнение до 12:00 22 апреля, однако там на запрос не ответили. Ранее у Путина заявили, что требования чешской стороны являются "бесперспективными".

Обратите внимание! Чехия обвинила Кремль в организации взрыва, который произошел в октябре 2014 года на складах вооружения и привел к многочисленным разрушениям и гибели 2 человек.