Министр внутренних дел Косово Джелал Швечла заявил, что это нагнетание Сербией связано с Россией. Об этом он сказал 27 декабря, то есть после того, как Сербия привела свою армию в боевую готовность и приготовила гаубицы.

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Что заявили в Косово о Сербии

Именно Сербия под влиянием России повысила состояние военной готовности и отдает приказы на возведение новых баррикад, чтобы оправдать и защитить преступные группировки, терроризирующие граждан сербской этнической принадлежности, проживающих в Косово.

– заявил министр.

Рупор Кремля Дмитрий Песков не замедлил сказать, что Москва поддерживает Сербию в ее действиях по ситуации в Косово.

В Сербии эти обвинения отвергают, объясняя, что страна хочет защитить свое меньшинство в Косово. В частности, их президент Вучич заявил, что Белград: "...Продолжит борьбу за мир и будет искать компромиссные решения".

Обратите внимание! В Косово живут сербы и албанцы, решение о провозглашении независимости от Сербии частично признанное государство приняло в 2008 году. Страна не входит в НАТО, однако там есть контингент миротворцев Североатлантического союза. По данным KFOR, он насчитывает ориентировочно 4 тысячи военных.

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