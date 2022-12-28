Нові загострення спричинило рішення Приштини провести дострокові вибори в північних муніципалітетах Косова із переважно сербським населенням. Через це вперше з'явилися барикади просто у місті.

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Що відбувається у Мітровиці

Місто Мітровиця населяють як албанці, так і серби. останні вирішили встановити барикади із навантажених ваговозів, які з'явилися вночі. З початку загострень це перші барикади у місті, адже зазвичай вони з'являлися лише на дорогах, що ведуть до косовсько-сербського кордону.

Варто відзначити, що Косово попросило миротворчі сили НАТО KFOR прибрати загородження, натякаючи на те, що косовські сили самі можуть піти на такий крок.

Косово відтермінувало вибори

Між Косово і Сербією цьогоріч уже спалахувало загострення через рішення Приштини про перехід на власні документи та номерні знаки. після серії заворушень просербська партія оголосила бойкот органам влади в чотирьох північних муніципалітетах Косова, після чого туди увійшли сили поліції частково визнаної держави. У регіонах вирішили провести дострокові вибори у грудні цього року.

Після тиску з боку США та ЄС й нових загострень із сербами, Косово погодилося відтермінувати вибори на весну 2023 року. Однак сербів це рішення не влаштовує і вони продовжують протести.

Водночас сили безпеки Косова та армія Сербії приведені у стан бойової готовності.