На цьому він наголосив в ефірі свого шоу, розповідає 24 канал. Соловйов закликав щось робити, щоб уникнути буцімто "Третьої світової війни на Балканах".
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Закликає допомогти Сербії
У традиційній манері пропагандист спочатку бурмотів щось про "вєлікій народ". В цьому ж реченні він згадав і про сербів. Мовляв, потрібно втрутитися у ситуацію. Але і тут він вирішив схитрувати, переклавши відповідальність.
Соловйов зауважив, що не збирається підштовхувати політичне керівництво країни. Водночас його дуже вже муляє це "непросте" питання.
Але якщо ми побачимо, як зараз знищуватимуть наших братів. Ми ноту чергову повинні писати? Які в нас є варіанти? Що ми можемо відповісти? Чи знову на Балканах спалахне Третя світова війна, як колись почалася Перша?,
– заістерив Соловйов.
Останні новини про загострення у Косово
- Зауважимо, що неабияка напруга між Сербією та Косово не вщухає ось уже кілька тижнів. Так, у Бєлграді президент Вучич віддав наказ про приведення у бойову готовність усі сили оборони.
- Періодично журналісти повідомляють, що на сербсько-косівському кордоні трапляються різного роду заворушення, штурми або постріли.
- Наразі відомо, що сербські спецпризначенці готові у будь-який момент атакувати Північ Косово. Для цього поблизу кордону перебувають 1,5 тисячі бійців.
- У Сербії переконують, що їхнє військо активізувалося лише з оборонною метою. Мовляв, вони просто захищають свою територіальну цілісність та суверенітет. Зокрема, оберігають сербів від терору, де б вони не мешкали.
- Остання заява страшенно схожа на російські наративи, які використовував Путін виправдовуючи повномасштабне вторгнення. Він також публічно заявляв, що це так звана "спецоперація", мета якої врятувати російськомовне населення України бцйфмто від терору та знущань.
- А оскільки Сербія добряче залежить від Росії, то ми не подивовані, що подібного штибу риторику Соловйов озвучив і щодо Бєлграда. Мовляв, сербів потрібно рятувати від "терору".