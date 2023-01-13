Об этом сообщил советник Государственного департамента США Дерек Чолле. Свои опасения он выразил в ходе переговоров в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.
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"Мы видели, что группа "Вагнера" стремится вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что этого нельзя допускать", – сказал он.
Я не знаю, есть ли беспокойство (в Сербии – 24 Канал), мы говорили о наших беспокойствах, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с правительством здесь, в Белграде и других местах, где "Вагнер" активен, чтобы положить конец их деятельности,
– добавил он.
Чолле также призвал Сербию ввести санкции против России.
"Мы считаем, что страны должны подписаться под санкциями в связи с тем, что действия России должны быть не только осуждены, но и наказаны. Россия ежедневно ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны дать понять, что такое поведение неприемлемо", – объяснил он.
США уже выражали обеспокоенность
Как пишут западные СМИ, ЧВК в Сербии выдает растущую напряженность на границе с Косово.
Раньше правительство США уже выражало обеспокоенность тем, как вагнеровцы вмешиваются во внутреннюю политику суверенных государств, нарушают права людей и грабит их минеральные богатства.