Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что украинские военные пошатнули Россию, но она все еще способна воевать.

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"Москва ничего не научилась и ничего не поняла, она не отказалась от максималистских целей – уничтожить Украину", – подчеркнул Данилов.

Будет война на уничтожение

По словам секретаря СНБО, Кремль в 2023 году не будет играть в формальности. То есть не говорится о создании в Украине марионеточного правительства имени "Медведчука-Януковича", соглашения о вхождении в состав союзного государства, сохранении признаков государственности. Данилов заявил, что нужно забыть об иллюзии, что Россия будет обращать внимание на международные правила.

Москва не хочет прикрываться даже фиговым листом колониализма. Москва хочет под корень уничтожать саму Украину как историческое явление – язык, историю, культуру, носителей украинской идентичности. Тотальный и абсолютный геноцид. Тотальная война на уничтожение, – считает Данилов.

Что хочет организовать Путин

Данилов сказал, что Путин понимает всю угрозу для России в случае поражения, поэтому стремится нанести военное поражение, стратегическое по характеру и последствиям. Российский президент не способен победить в долгом противостоянии из-за его личного биологического времени.

"В войне с Украиной Путин мечтает о "котлах", окружении, параде победы и звания генералиссимуса всех времен и о собственном ГУЛАГе. Для этого в его системе координат нужен "украинский Сталинград". В крайнем случае он желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцева-2", – объяснил секретарь СНБО.

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Он считает, что Россия стремится прорвать линию обороны на Юге и полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Оккупанты будут пытаться прервать цепочки поставки оружия. Данилов подчеркнул, что Киев является главной путинской фантазией.

"Россия готовится к наступлению, первым признаком которого являются активные информационные мероприятия. Перед танками идут ядовитые информационные газы. Если вам начинают рассказывать о бесчисленном количестве обученных и вооруженных мобилизованных, сверхсовременной российской военной технике, это работает враг из-за агентов влияния", – обьяснил Данилов.

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