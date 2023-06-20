Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він вважає, що у Пригожина тепер є фактично вирок після розриву стосунків з Путіним. Втім він має шанс врятуватися.
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Пригожин висковзнув з-під "крила" Путіна
Євгєній Пригожин, найімовірніше був політичним "проєктом" Владіміра Путіна. Однак тотальний контроль над Пригожиним з боку російського диктатора вже втрачений.
Тому що Путін вирішив просто Пригожина знищити, він йому вже не потрібен. Він – відпрацьований матеріал. Цей проєкт похоронений,
– наголосив Валерій Клочок.
Очевидно, ватажок ПВК "Вагнера" має свою авдиторію в Росії. Він є "своїм" для багатьох росіян – прямолінійний, пов'язаний з криміналом, критикує владу та військове керівництво. Для російського населення такий персонаж є цілком прийнятним та зрозумілим.
"Я б не хотів, щоб така "нормальність" була в Росії на рівні закону. Росія будувала себе за "пригожинськими стандартами", світ в цьому незацікавлений. А ось використати Пригожина – світ зацікавлений", – заявив політичний експерт.
На це є вагома причина. Розуміючи, що у Пригожина фактично є вирок, то його єдиним шансом вижити може стати співпраця проти Путіна. Для нього, власне, немає різниці на кого саме працювати за гроші.
Не можна виключати різний розвиток подій, з якихось причин диктатору може бути вигідно досі підтримувати Пригожина. Однак ця ймовірність є невисокою, зважаючи на діяльність ватажка вагнерівців останнім часом.
Валерій Клочок про долю Пригожина та його співпрацю з Путіним: дивитись відео
Конфлікт Пригожина та Шойгу: останні новини
- Стосунки між міністром оборони Росії Сєргєєм Шойгу та Євгєнієм Пригожиним залишаються дуже напруженими. Нещодавно міноборони підписало указ про примусове підписання контрактів з так званими "добровольчими формуваннями" (тобто ПВК). Пригожин публічно заявив, що вагнерівці не підуть на співпрацю. В розвідці Великої Британії наголосили, що пікова точка конфлікту Пригожина та Шойгу може настати 1 липня – крайній термін підписання контрактів.
- Крім того, у Міністерстві оборони Великої Британії наголосили, що відмова Пригожина – це чергова навмисна спроба підірвати авторитет військового керівництва Росії.
- Зрештою, такий конфлікт зараз не грає на користь міноборони Росії, адже саме в цей час відбувається контрнаступ ЗСУ. Тобто фактично їм доводиться "воювати на два фронти" – зовнішній та внутрішній.