Між главою міноборони держави-терористки і Пригожиним уже не перший місяць існує конфлікт, і, вочевидь, з кожним днем недорозуміння поглиблюватимуться. Про останні заяви лідера групи "Вагнера" інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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З-поміж іншого, Пригожин констатував, що Збройні Сили взяли під контроль П'ятихатки, Урожайне та інші населені пункти під час контрнаступу у той час, коли в Росії все не так добре. Власне, за його словами, окупанти змушені писати листи, адже не мають, "бідолахи", озброєння – боєприпасів, гранат і техніки.

Росія прокинеться у якийсь день, та виясниться, що Крим уже передано українцям... Усе, що зараз робить керівництво "СВО" (зокрема Шойгу – 24 Канал) – це підтасовка фактів для того, аби передавати у Москву красиві звіти. Вони звикли обманювати верховного головнокомандувача, але вони вводять в оману російський народ. Якщо так буде продовжуватись далі, то ми залишимось без головного – без Росії,

– заявив Пригожин.

Окрім того, він згадав про шалені втрати Росії у цій війні, на теперішньому етапі протистояння. Як сказав Пригожин, в особові склади укомплектовані всього на 50%: "Операція проводиться ціною тотального знищення армії. Заради чого? Щоби якийсь Швондер отримав маршальську зірку. Щоб він малював себе на фресках у храмі міністерства оборони", – емоційно зазначив ватажок "Вагнера".

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