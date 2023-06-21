Однак російський правозахисник Марк Фейгін зауважив, що міністр оборони Сєргєй Шойгу разом з начальником генштабу Росії Валєрієм Герасимовим реально конфліктують з Пригожиним. Про це він розповів 24 Каналу.

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Втрачає вплив

На думку Фейгіна, власник ПВК "Вагнера" не зможе протистояти в цьому конфлікті не апаратно, не іншими засобами, тому він програє в протистоянні з російськими генералами.

Якщо йому хтось й гарантували безпеку та "дах" у цьому конфлікті, напевно відмовили у підтримці.

Зараз Пригожин втрачає свій вплив. Адже він перебуває не на фронті і його вагнерівці не залучені у так звану "СВО". Його поставили перед вибором: отримуєш гроші, отримуєш можливість участі і всі інші до цього дивіденди. Але для цього до 1 липня потрібно підписати контракт з міноборони Росії,

– пояснив правозахисник.

Марк Фейгін проаналізував, як розвивається конфлікт Пригожина та Шойгу: дивіться відео

Але Пригожин спочатку публічно відмовився підписувати такий контракт. Проте потім, якийсь документ все ж таки підписав та нібито відправив у відомство.

До кінця не зрозуміло, в чому гра. Але коли він відправив договір в міноборони, то це означає відіграш. Якщо ти відмовляєшся підписувати контракт, то чого потім якісь контракти пропонуєш, чого метушишся? Чого ж ти перевзуваєшся на ходу?

– наголосив Фейгін.

Напевно Пригожин зрозумів, що втрачає свій вплив. Його публічність може зберігатися на тому самому рівні, але в апаратній вазі він все програв. Він не має посади, а його опоненти сидять у великих кабінетах та можуть ухвалювати рішення, на відміну від Пригожина.

Зверніть увагу! Рамзан Кадиров, який раніше підтримував Пригожина, відвернувся від нього останнім часом. Їхній розрив почався, коли глава Чечні заявив, що кадирівці можуть зайняти позиції в Бахмуті вагнерівців, які погрожували піти з міста через дефіцит боєприпасів.

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