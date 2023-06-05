Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, юрист, блогер Марк Фейгін. Він зазначив, що звинувачення від Кадирова на адресу Пригожина, пов’язані з особистим проханням Шойгу та Гєрасімова.

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Кадиров не врахував свої можливості

За словами Фейгіна, між Кадировим та Пригожиним набагато серйозніший конфлікт, ніж ми бачимо. Це почалось ще напередодні 9 травня, коли Пригожин пригрозив піти з Бахмута через "снарядний голод". Після цього, Кадиров заявив про намір замінити вагнерівців.

"Між Кадировим та російським міноборони є певні довірливі стосунки і його могли попросити утихомирити Пригожина. Але він не врахував свої реальні можливості. Ви лише гляньте, якою була відповідь – кострубаті понти не пройшли", – розповів російський опозиціонер.

Марк Фейгін про конфлікт між Кадировим та Пригожиним: дивитись відео

Конфлікту не уникнути

Відповідь Пригожина є певною заявкою на кримінальну першість серед кланів в Росії. Він недаремно розгортає систему так званих "Вагнер-центрів" по країні, щоб вербувати нових прихильників серед етнічних росіян. В майбутньому вони братимуть участь у боротьбі за переділ сфер впливу в Росії.

"Конфлікту не уникнути. Це боротьба за ресурси та впливи. Середовище "Вагнера" – це зеки, для яких когось вбити, як висякати носа. Саме тому, вони можуть перейняти контроль за російським бізнесом, який раніше належав людям Кадирова", – наголосив Фейгін.

Що відомо про конфлікт між Кадировим та Пригожиним