Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, юрист, блоггер Марк Фейгин. Он отметил, что обвинения от Кадырова в адрес Пригожина связаны с личной просьбой Шойгу и Герасимова.
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Кадыров не учел свои возможности
По словам Фейгина, между Кадыровым и Пригожиным намного более серьезный конфликт, чем мы видим. Это началось еще накануне 9 мая, когда Пригожин пригрозил уйти из Бахмута из-за "снарядного голода". После этого Кадыров заявил о намерении заменить вагнеровцев.
"Между Кадыровым и российским минобороны есть определенные доверительные отношения и его могли попросить утихомирить Пригожина. Но он не учел свои реальные возможности. Вы только посмотрите, каким был ответ – корявые понты не прошли", – рассказал российский оппозиционер.
Марк Фейгин о конфликте между Кадыровым и Пригожиным: смотреть видео
Конфликта не избежать
Ответ Пригожина является определенной заявкой на уголовное первенство среди кланов в России. Он не зря разворачивает систему так называемых "Вагнер-центров" по стране, чтобы вербовать новых поклонников среди этнических россиян. В будущем они примут участие в борьбе за передел сфер влияния в России.
"Конфликта не избежать. Это борьба за ресурсы и влияние. Среда "Вагнера" – это зеки, для которых кого-то убить, как высморкаться. Именно поэтому они могут перенять контроль за российским бизнесом, который раньше принадлежал людям Кадырова", – подчеркнул Фейгин.
Что известно о конфликте между Кадыровым и Пригожиным
- Приближенные к главе Чечни Адам Делимханов и Магомед Даудов записали видео с угрозами в адрес владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Им не понравилась критика Пригожина в сторону батальона "Ахмат" и российского минобороны.
- Ранее Пригожин заявлял, что его наемников в Бахмуте должны заменить именно бойцы Кадырова из батальона "Ахмат".
- В то же время, некоторые аналитики считали, что Пригожин и Кадыров действовали в сговоре, чтобы выпросить у российского минобороны больше снарядов для ведения боевых действий.