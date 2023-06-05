Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, юрист, блоггер Марк Фейгин. Он отметил, что обвинения от Кадырова в адрес Пригожина связаны с личной просьбой Шойгу и Герасимова.

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Кадыров не учел свои возможности

По словам Фейгина, между Кадыровым и Пригожиным намного более серьезный конфликт, чем мы видим. Это началось еще накануне 9 мая, когда Пригожин пригрозил уйти из Бахмута из-за "снарядного голода". После этого Кадыров заявил о намерении заменить вагнеровцев.

"Между Кадыровым и российским минобороны есть определенные доверительные отношения и его могли попросить утихомирить Пригожина. Но он не учел свои реальные возможности. Вы только посмотрите, каким был ответ – корявые понты не прошли", – рассказал российский оппозиционер.

Марк Фейгин о конфликте между Кадыровым и Пригожиным: смотреть видео

Конфликта не избежать

Ответ Пригожина является определенной заявкой на уголовное первенство среди кланов в России. Он не зря разворачивает систему так называемых "Вагнер-центров" по стране, чтобы вербовать новых поклонников среди этнических россиян. В будущем они примут участие в борьбе за передел сфер влияния в России.

"Конфликта не избежать. Это борьба за ресурсы и влияние. Среда "Вагнера" – это зеки, для которых кого-то убить, как высморкаться. Именно поэтому они могут перенять контроль за российским бизнесом, который раньше принадлежал людям Кадырова", – подчеркнул Фейгин.

Что известно о конфликте между Кадыровым и Пригожиным