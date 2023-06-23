Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин рассказал, как Россия уничтожала годами Донбасс. В то же время, захватчик не сказал ни одного плохого слова о Владимире Путине в своем обращении, передает 24 Канал.

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Пригожин заявил, что в период с 2014 по 2022 год Донбасс разворовывался. Речь идет о его временно оккупированной части. По словам оккупанта, воровали преимущественно люди из администрации президента страны-агрессорки, генералы ФСБ и олигархи. Пригожин отдельно выделил сбежавшего в Москву во время Евромайдана украинского бизнесмена и предателя Сергея Курченко и бывшего первого заместителя главы администрации Путина Владислава Суркова.

Это люди, которые воровали деньги у жителей Донбасса,

– отметил он.

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Главарь наемников также признался, что россияне находились на Донбассе с 2014 года. Он заявил, что в течение 8 лет ВСУ и украинские добробаты "обменивались выстрелами и боеприпасами" с оккупантами в этом регионе. По его словам, по состоянию на 24 февраля 2022 года ничего необычного на Востоке Украины не было.

Пригожин обвинил минобороны России в попытке обмануть население страны-агрессорки и самого Путина по поводу причин полномасштабного вторжения. По его словам, это именно ведомство Сергея Шойгу придумало "сумасшедшую агрессию" Киева и историю о том, что Украина и НАТО якобы хотели напасть на Россию.

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