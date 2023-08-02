Відео з новим озброєнням нещодавно оприлюднили у соцмережах. Hydra 70 – це американська некерована авіаційна ракета калібру 70 міліметрів, яку використовують для ураження техніки та живої сили ворога.

Цікаво Дуритиме російську ППО: France 24 показав відео, як українці виробляють ракету "Трембіта"

Військові показали ракети Hydra на українських гелікоптерах

На відео видно, як пілот завантажує авіаційну ракету Hydra 70 у 19-зарядну пускову установку M261. Блок встановлений на пілон гелікоптера Мі-24В.

Ракети Hydra застосовуються українською авіацією для завдання віддалених ударів за допомогою стрільби з кабрування. Їхня ефективна дальність при стрільбі у такому режимі становить 3 – 4 кілометри. Все залежить від модифікації ракети та параметрів польоту гелікоптера, зокрема швидкості та висоти.

Американські боєприпаси поступово заміняють радянські некеровані ракети С-8 калібру 80 міліметрів. Їхні запаси вже вичерпались через активне застосування штурмовиками Су-25 та вертольотами Мі-8 і Мі-24.

Українські військові використовують Hydra 70 / Фото "Мілітарний"

Варто прочитати Переконливі характеристики: Резніков показав новий дрон, який скоро відправиться на фронт

Окрім некерованих ракет, США надсилають Україні і їхню керовану версію APKWS, тобто Advanced Precision Kill Weapon System. У ці боєприпаси інтегрована напівактивна лазерна система наведення та блок керування з розсувними крилами.

Наведення ракети на ціль забезпечує безпілотник. Він підсвічує об'єкт лазерним променем аж до моменту ураження. Наразі немає підтверджених фактів застосування цих ракет українською авіацією, однак одна з бригад морської піхоти вже використовувала їх із наземних пускових платформ.

Окрім некерованих авіаційних ракет калібру 70 міліметрів на озброєнні ЗСУ також перебуває їхня більша версія – ракета Zuni калібром 127 міліметрів. Українська авіація застосовує їх з січня 2023 року замість вже дефіцитних радянських ракет С-13 калібру 122 міліметри.

Основною платформою для їхнього застосування є штурмовики Су-25. Також можливе встановлення Zuni на гелікоптери.

Зверніть увагу! Боєприпас з бойовою частиною вагою 20 – 25 кілограмів, залежно від модифікації, здатний уражати рознесені у просторі цілі на відстані до 8 кілометрів. Їх застосовують із пускових установок LAU-10 на 4 ракети.