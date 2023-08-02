Видео с новым вооружением недавно обнародовали в соцсетях. Hydra 70 – это американская неуправляемая авиационная ракета калибра 70 миллиметров, используемая для поражения техники и живой силы врага.

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Военные показали ракеты Hydra на украинских вертолетах

На видео видно, как пилот загружает авиационную ракету Hydra 70 в 19-зарядную пусковую установку M261. Блок установлен на пилон вертолета Ми-24В.

Ракеты Hydra применяются украинской авиацией для нанесения удаленных ударов с помощью стрельбы с кабрировкой. Их эффективная дальность при стрельбе в таком режиме составляет 3 – 4 километра. Все зависит от модификации ракеты и параметров полета вертолета, в частности скорости и высоты.

Американские боеприпасы постепенно заменяют советские неуправляемые ракеты С-8 калибра 80 миллиметров. Их запасы уже иссякли из-за активного применения штурмовиками Су-25 и вертолетами Ми-8 и Ми-24.

Украинские военные используют Hydra 70 / Фото "Милитарный"

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Кроме неуправляемых ракет США отправляют Украине и их управляемую версию APKWS, то есть Advanced Precision Kill Weapon System. В эти боеприпасы встроена полуактивная лазерная система наведения и блок управления с раздвижными крыльями.

Наведение ракеты на цель обеспечивает беспилотник. Он подсвечивает объект лазерным лучом до момента поражения. Пока нет подтвержденных фактов применения этих ракет украинской авиацией, однако одна из бригад морской пехоты уже использовала их с наземных пусковых платформ.

Кроме неуправляемых авиационных ракет калибра 70 миллиметров на вооружении ВСУ также находится их более крупная версия – ракета Zuni калибром 127 миллиметров. Украинская авиация применяет их с января 2023 вместо уже дефицитных советских ракет С-13 калибра 122 миллиметра.

Основной платформой для их применения являются штурмовики Су-25. Также возможна установка Zuni на вертолеты.

Обратите внимание! Боеприпас с боевой частью весом 20 – 25 килограммов в зависимости от модификации способен поражать разнесенные в пространстве цели на расстоянии до 8 километров. Их используют с пусковых установок LAU-10 на 4 ракеты.