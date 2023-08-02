Французький телеканал France 24 зустрівся із фахівцями волонтерського конструкторського бюро PARS. Разом із волонтерами з ГО "Відсіч" вони створюють ракету "Трембіта".

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Що треба знати про ракету

Її можна використовувати як хибну ціль для засобів російської протиповітряної оборони. "Трембіта" буде виманювати зенітні ракети росіян. Для цього має Radar Cross-Section та помітний тепловий слід.

Нам надзвичайно вигідно "обмінювати" копійчану ракету на дорогущі постріли болотяної ППО,

– переконують розробники.

Але це ще не все. Другий спосіб використання ракети – як ударний засіб. У бойовому варіанті ракета матиме дорожчу електроніку – для точнішого ураження цілі.

Творці "Трембіти" кажуть: залповий запуск по 20 і більше ракет "дозволить долати ППО ворога та вражати цілі на достатній глибині".

Як українці створюють народну ракету "Трембіта": дивіться відео

Чому "Трембіту" називають народною ракетою?

Технологія виготовлення багатьох компонентів корпусу та двигуна досить доступна, тому розробники прагнуть Технологія виготовлення багатьох компонентів корпусу та двигуна досить доступна, тому розробники прагнуть диверсифікувати виробництво ракети "в мережі залучених волонтерів по всій Україні по маленьких майстернях на кшталт звичайних гаражів". Тож росіяни не зможуть знищити місце виробництва ракети одним ударом, бо воно зосореджено.

Характеристики ракети "Трембіта":

бойова частина – 20 кілограмів із термобаричним або комбінованим зарядом уламково-фугасної дії;

споряджена вага – 100 кілограмів;

дальність – понад 140 кілометрів;

швидкість — понад 400 кілометрів на годину;

максимальна висота польоту — 2000 метрів, мінімальна — 30 метрів.

Які ще є переваги у нової зброї

Розробники вказують, що "Трембіта" передусім створена для знищення ворожих систем ППО, місць зосередження живої сили противника та складів з боєприпасами.

Одна з її переваг – пульсуючий повітряно-реактивний двигун (ПуПРД). Він простий у виробництві, надійний і не містить рухомих деталей. Цікаво, що його винайшли ще 1864 року. Двигун працює на бензині та створює додатковий шум, що впливає на психіку противника.

В Україні дедалі більшає власних розробок зброї. Наприкінці липня у серійне виробництво запустили дрон Sirko, а уряд ухвалив експериментальний проєкт, який спростить виробництво боєприпасів для безпілотників.