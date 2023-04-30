Заплановано створити малу крилату ракету з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном. Зброя зможе уразити об’єкти та виснажити засоби ППО російського ворога.

Зверніть увагу Україна почала серійно виробляти БпЛА, здатні пролетіти понад 3 тисячі кілометрів

Що відомо про народну бойову ракету "Трембіта"

Ракета "Трембіта" зможе уражати цілі на глибині 140 кілометрів. За словами розробників, ця зброя незрівнянно дешевша, ніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога.

Залповий запуск від 20 ракет дозволить виснажити ППО ворога та уражати цілі на достатній глибині. Конструктори зазначили, що росіяни не зможуть знищити ні своїми С-300, ні високоточними "Калібрами" такий всеохоплюючий "НародОборонПром".

В Україні створюють народну ракету: дивіться відео

Характеристики "Трембіти"

Споряджена вага: 100 кілограмів;

Вага бойової частини: 20 кілограмів;

Дальність ураження: понад 140 кілометрів;

Швидкість: понад 400 кілометрів за годину;

Максимальна висота польоту: 2 000 метрів;

Мінімальна висота польоту: 30 метрів;

Двигун: 30 літрів.



Характеристики ракети "Трембіта" / фото з фейсбуку "Трембіта"

В Україні створили дрон-камікадзе на колесах

На Прикарпатті створили дрон-камікадзе, який може перевозити до 200 кілограмів вибухівки. Роботизовану платформу зібрали на чотирьох колесах від мотоцикла, вона оснащена камерою нічного бачення та системою дистанційного керування. Керують приладом з допомогою приводу від гаражних воріт, автономність забезпечують акумулятори від електровелосипедів.

Зазначається, що виріб робили 2 місяці.