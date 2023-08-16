Це в ефірі телемарафону констатував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, найближчої осені або зими не варто очікувати на F-16 в Україні.

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Поки F-16 не буде

Уже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими,

– підкреслив Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що на ці повітряні судна покладали чимало надій. А все тому, що вони мали стати частиною протиповітряної оборони. F-16 мали б допомогти захистити Україну від ракетних і дронових атак, які здійснює Росія.

"Але, як там не було, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити", – додав речник Повітряних сил.

Зверніть увагу! Президент Румунії підтвердив, що його держава займеться навчанням українських пілотів на західних винищувачах F-16.

Навчання пілотів завершаться не через пів року

Кількома днями раніше ЗМІ написали, що перша група з шести українських пілотів не відразу опанують F-16. За наявними даними, слід очікувати, що це станеться хіба що влітку 2024 року. Такі заяви зробили високопоставлені українські урядовці та військові, які спілкувалися з журналістами.

Першопричина криється у затримках з боку західних партнерів. Моментами вони навіть гальмували реалізацію програми навчання наших пілотів.

У Washington Post зауважили, що графік демонструє розрив між:

прихильниками України, які вважають, що F-16 мають стати частиною довгострокової оборони нашої держави;

Києвом, який "відчайдушно вимагає, щоб винищувачі якнайшвидше досягли бойового простору".

У виданні констатують, що ці західні винищувачі вважають критично важливими, щоб протистояти російській агресії.