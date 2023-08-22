20 августа официальные представители Нидерландов и Дании заявили, что отправят в наше государство несколько десятков F-16. Однако по словам министра обороны Алексея Резникова, нужно еще подождать от 6 до 7 месяцев, чтобы эти истребители начали выполнять боевые задания.

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Почему так долго

Как отметил глава Минобороны, Украина должна подготовить инфраструктуру для обслуживания и базирования F-16. Вместе с тем нашим летчикам нужно время на освоение истребителей.

В общей сложности речь идет о нескольких сотнях людей, которых нужно научить обеспечивать функционирование и полеты такого типа авиации. Кроме того, Украина будет вести переговоры о предоставлении ракет для F-16.

Надо говорить о подготовке инфраструктуры, чтобы самолеты могли выполнять боевые задачи. И это означает не только подготовку пилотов, но и инженеров, техников, людей, планирующих операции… Объективно, без завышенных ожиданий – от 6 до 7 месяцев этот срок. Но если он будет больше, не стоит разочаровываться,

– подчеркнул Резников.

В то же время он констатировал, что Вооруженные Силы во время широкомасштабной войны продемонстрировали большую скорость в освоении западной техники. Скажем, ЗРК Patriot они начали применить уже через 10 недель, а артиллерию 155 калибра – за три недели.

Конечно, на авиацию уходит больше времени. К тому же истребители F-16 очень сложны в обслуживании. Однако нет сомнений, что украинским военным все удастся.

Министр обороны о сроках передачи F-16: смотрите видео "Мы – Украина"

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