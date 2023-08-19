Об этом 18 августа рассказали журналисты, ссылаясь на представителя администрации президента Джо Байдена и чиновника США. Следовательно, Дания будет иметь секретные документы, с помощью которых наши пилоты будут овладевать западными истребителями F-16.

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Дания получит секретные документы

Мы можем подтвердить, что министерство недавно одобрило запрос от партнера по обучению F-16, Дании, связанный с их усилиями по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания,

– отметил представитель администрации президента Джо Байдена.

Он отметил, что одобрение охватывает обучающие модули, документацию и материалы для аудиторных занятий. Последние содержат данные о чувствительных американских технологиях.

Заметим, что одобрение запросы Дании на передачу технологий третьей стороне – один из критически важных шагов. Он предшествует началу обучения наших пилотов, о котором Киев просил на протяжении многих месяцев. К тому же, Министерство обороны Дании озвучивало другую хорошую новость, касающуюся F-16.

Обучение на F-16 вот-вот стартует

Согласно заявлению ведомства, позже этого месяца наши военные будут овладевать F-16. Что касается Дании, то она входит в авиационную коалицию. Она состоит из 11 стран, занимающихся обучением наших пилотов.

В четверг США заявили, что обязались одобрить передачу F-16 Украине. Но произойдет это только после завершения обучения нашими пилотами.

Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен разослал письма своим коллегам в Дании и Нидерландах. Их он заверил, что передача истребителей будет "полной поддержкой" со стороны администрации Байдена. И будет она тогда, когда наши пилоты овладеют западными самолетами.

"Я уверяю вас, что мы ускорим одобрение необходимых запросов на передачу самолетов третьим сторонам вовремя, чтобы предотвратить передачу после завершения тренировок, включая необходимое сообщение нашего Конгресса", – написал Блинкен в письмах.

В то же время следует понимать, что обучение на F-16 – процесс достаточно длительный. Поэтому не стоит ожидать этих истребителей до конца этого года.