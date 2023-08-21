У неділю, одразу дві країни – Нідерланди та Данія – заявили, що готові передати нашій державі багатоцільові винищувачі F-16. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав бурхливу реакцію користувачів соцмереж на цю новину.

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Українці радіють через передачу F-16

Звісно, найбільше люди поширюють відео кількарічної давнини з президентом Володимиром Зеленський. На ньому він говорить дослівно: "Літаки літять – будемо всіх бомбіть".

Власне, цю фразу глава нашої держави сказав ще у 2020 році, коли повідомляв про побудову нового авіасудна з нагоди Дня Незалежності. Після новини про передачу винищувачів F-16 ці його слова мають ще більш промовисте звучання.

Легендарна фраза Зеленського про літаки: дивіться відео

Окрім того, було створено немало мемів на основі світлини українського лідера з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вона разом зі Зеленським сфотографувалася у в одному з винищувачів після оголошення про виділення нашій державі таких літаків.

Український президент і прем'єрка Данії / Меми з мережі

Також "дісталося" прем'єр-міністру Нідерландів Мартіну Рютте. На одному з мемів він зображений разом зі Зеленським, а поруч – жалісне обличчя президента Росії Владіміра Путіна.



Прем'єр Данії, президент України та жалюгідний Путін / Картинка з мережі

Варто наголосити, що Данія заявила про надання Україні 19 одиниць F-16, а Нідерланди констатували, що мають загалом на озброєнні 42 літаки. Частину з них вони планують надати Повітряним Силам ЗСУ.

Винищувачі прямують до Збройних Сил / Меми з мережі

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Вочевидь, коаліція щодо авіації для України буде збільшуватися. Зокрема, прем'єрка Данії сподівається, що інші країни незабаром оголосять про передачу Збройним Силам винищувачів. За її словами, наша держава бореться не лише за свою свободу, а й за мир у всьому світі.