Про головні новини 27 серпня, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини окупантів і події на міжнародній арені – передає
24 Канал.
Як минув день напередодні
Загибель відомого пілота Джуса, ГУР має власний супутник: хронологія 549 дня війни
06:05 Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. 06:00 У Генштабі повідомили, що ворог намагався наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень. 05:09 У КМВА повідомили, що на підступах до Києва працює ППО. 04:34 У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В ОВА повідомили, що у регіоні працює ППО. 03:35 В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною цього стали пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Як повідомляли у Повітряних силах, ворожі ракети залетіли через Сумську область. 01:41 У Польщі хакери зламали систему керуваннями потягами. Вони увімкнули на одному з вокзалів гімн Росії та частину промови російського диктатора. 00:47 Перед боєм Олександра Усика та Даніеля Дюбуа у Польщі прозвучало звернення Володимира Зеленського. Він вкотре подякував партнерам за підтримку й засудив російську агресію проти України. Зеленський наголосив, що світ завжди підтримує чесний бій, а не необґрунтовану агресію.