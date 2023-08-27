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Як минув день напередодні Загибель відомого пілота Джуса, ГУР має власний супутник: хронологія 549 дня війни