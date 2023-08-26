Про головні новини 26 серпня, наступ українських захисників, нові воєнні злочини окупантів і події на міжнародній арені пише 24 Канал. Радимо прочитатиТой, хто просуває позицію Москви․ Як Росія маніпулює масами й купувала європейські ЗМІ у 2022-му 07:52 У Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати особового складу Росії вже перевищили 260 тисяч. Сили оборони ліквідували ще 640 окупантів. Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ 07:02 Аналітики ISW зазначили, що Лукашенко наполегливо намагається показати себе незалежним лідером. Він прагне переконати внутрішню аудиторію, що Путін нібито не винен у збитті літака Пригожина. Підтвердження цього означатиме односторонню відмову від домовленостей, які раніше уклав з ПВК "Вагнера". 03:47Російські пропагандисти волають, щонад Істринським районом Підмосков'я нібито збили дрон. Зазначають, що за даними міноборони, він рухався у бік Москви. Окупанти знову оголосили план "Килим" у всіх столичних аеропортах. Рейси затримують. Жителі південного сходу Москви поскаржилися на буквально стовп вогню, який бачили зі своїх вікон близько о пів на 4 години ранку. У Росії знову палає: дивіться відео 02:49NYT, щопосилаючись на розсекречений аналіз американської розвідки, пише, що Росія активізує свої зусилля, щоб поширювати у США та Європі вигідні для неї меседжі. Окупанти намагаються створити довготривалу ІПСО. 01:52Окупанти панікують через "повторну висадку" українського десанту в Криму. У радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками, російський загарбник розповідає, що йдеться про населений пункт Новоозерне. У ГУР констатували, що підрозділи російської окупаційної армії мають проблеми з психологічною стійкістю та злагодженістю. 01:13Україна розпочала переговори з Канадою щодо угоди про надання безпекових гарантій. Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак. 01:03 Повітряні сили підтвердили відбій загрози атаки балістичним озброєнням. 01:02Відбій у Києві. Після цього карта повітряних тривог продовжила "зеленіти". 00:52 Моніторингові канали зазначають, що МіГ-31К не злітав. 00:42 Повітряні сили повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння для Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Чернігівської, а також Черкаської областей. 00:39 Карта повітряних тривог продовжила "червоніти": Сумська, Дніпропетровська, Чернігівська області. 00:38 Сирени на Полтавщині, Черкащині, Харківщині, Київщині та Києві. 00:35 Повітряна тривога в Донецької області. 00:01Шестеро українців застрягли у нейтральній смузі між кордонами Росії та Грузії. П'ятеро з них – колишні в'язні, котрих примусово перевезли до країни-агресорки. Відомо, що їх не впускають до Грузії. Ситуацію вже вивчає МЗС.