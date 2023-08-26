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Радимо прочитати Той, хто просуває позицію Москви․ Як Росія маніпулює масами й купувала європейські ЗМІ у 2022-му

07:52 У Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати особового складу Росії вже перевищили 260 тисяч. Сили оборони ліквідували ще 640 окупантів.

03:47 Російські пропагандисти волають, що над Істринським районом Підмосков'я нібито збили дрон. Зазначають, що за даними міноборони, він рухався у бік Москви. Окупанти знову оголосили план "Килим" у всіх столичних аеропортах. Рейси затримують.

Жителі південного сходу Москви поскаржилися на буквально стовп вогню, який бачили зі своїх вікон близько о пів на 4 години ранку.

У Росії знову палає: дивіться відео