Кроме того, генерал Милли приоткрыл занавес, когда Украина может получить F-16. Они необходимы для защиты украинского неба.

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По словам Милли, это может произойти уже в "недалеком будущем".

F-16. На самом деле это двигается вперед. Итак, существует программа обучения, и они, вероятно, получат F-16... в скором будущем,

– говорится в сообщении.

Как США помогут Украине с F-16

Владимир Зеленский подчеркнул, что F-16 – приоритет для Украины. Сейчас есть ряд важных задач. В частности, максимальное расширение тренировочных миссий и максимальное ускорение подготовки инфраструктуры.

Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером сообщил, что США присоединятся к подготовке пилотов и инженеров F-16. Кроме того, Зеленский анонсировал еще тематические новости в ближайшее время.

"Америка присоединится к подготовке пилотов и инженеров F-16. В этом и других направлениях будут еще новости", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил: "F-16 помогут нам держать как можно дальше российских террористов".