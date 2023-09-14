Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал 24 Каналу, что российские оккупанты быстро почувствуют эффект применения нового оружия.

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"Вероятнее всего, появится эскадрилья – 10–12 самолетов. Если в каком-то месте их применить – это будет неожиданный элемент, который как минимум даст выиграть время", – отметил Романенко.

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General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторный многофункциональный легкий истребитель с шестиствольным авиационным орудием. Может разгоняться до 2178 километров в час и бить в радиусе 1800 километров в зависимости от модификации.

Какие задачи будут выполнять F-16 в Украине

Самолеты F-16 многоцелевые, то есть могут выполнять разные задачи. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что истребители рассредоточат по всем аэродромам Украины, чтобы оперативно реагировать в случае угрозы с воздуха.

Кроме того, с американскими самолетами украинские защитники будут иметь преимущество на оккупированных территориях и смогут уничтожать российскую ПВО. Также будет возможность охранять Черное и Азовское моря.

"Самолёт настолько целевой, что его хочется как можно быстрее и использовать там, где решит военное руководство", – подытожил Юрий Игнат.

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