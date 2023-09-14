Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал 24 Каналу, что российские оккупанты быстро почувствуют эффект применения нового оружия.
Вашему вниманию В Дании украинские летчики уже переходят к летной подготовке на F-16, – Залужный
"Вероятнее всего, появится эскадрилья – 10–12 самолетов. Если в каком-то месте их применить – это будет неожиданный элемент, который как минимум даст выиграть время", – отметил Романенко.
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Какие задачи будут выполнять F-16 в Украине
Самолеты F-16 многоцелевые, то есть могут выполнять разные задачи. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что истребители рассредоточат по всем аэродромам Украины, чтобы оперативно реагировать в случае угрозы с воздуха.
Кроме того, с американскими самолетами украинские защитники будут иметь преимущество на оккупированных территориях и смогут уничтожать российскую ПВО. Также будет возможность охранять Черное и Азовское моря.
"Самолёт настолько целевой, что его хочется как можно быстрее и использовать там, где решит военное руководство", – подытожил Юрий Игнат.
F-16 для Украины: последние новости
- В конце августа США дали "зеленый свет" на передачу Украине истребителей из Дании и Нидерландов. До этого страны делали соответствующий запрос.
- Впоследствии, во время визита Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию, стало известно, что Украина получит от них 61 самолет F-16.
- В издании The Wall Street Journal сообщили, что некоторые украинские пилоты могут быть готовы к полетам на F-16 в феврале 2024 года. Однако Юрий Игнат подчеркнул, что невозможно сказать точно, когда это произойдет.