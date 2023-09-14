Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко сказав 24 Каналу, що російські окупанти швидко відчують ефект застосування нової зброї.

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"Найімовірніше, з'явиться ескадрилья – 10–12 літаків. Якщо в якомусь місці їх застосувати – це буде несподіваний елемент, який як мінімум дасть виграти час", – зазначив Романенко.

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General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач з шестиствольною авіаційною гарматою. Може розганятися до 2178 кілометрів за годину та бити в радіусі 1800 кілометрів залежно від модифікації.

Які завдання виконуватимуть F-16 в Україні

Літаки F-16 багатоцільові, тобто можуть виконувати різні завдання. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що винищувачі розосередять по всіх аеродромах України, щоб оперативно реагувати в разі загрози з повітря.

Крім того, з американськими літаками українські захисники матимуть перевагу на окупованих територіях і зможуть знищувати російську ППО. Також буде змога охороняти Чорне та Азовське моря.

"Літак настільки цільовий, що його хочеться якомога швидше й використовувати там, де вирішить військове керівництво", – підсумував Юрій Ігнат.

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