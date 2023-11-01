Про це у свіжому інтерв'ю західним журналістам розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, Військово-повітряні сили Росії за весь цей час зазнали величезних втрат. Скажімо, Україна знищила понад 550 систем ППО окупантів.

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Залужний про авіацію ворога

Попри успіхи наших військових, ворог продовжує мати перевагу в авіації. Зокрема, через це українським військовим важче проводити контрнаступальну операцію на полі бою.

Вони зберігають значну перевагу над нами та продовжують створювати нові ударні ескадрильї. Ця перевага ускладнила нам просування вперед. Російські системи ППО все більше заважають нашим літакам літати,

– констатував генерал.

Залужний наголосив, що українські Сили оборони дзеркально відповідають загарбникам. Як він зазначив, російські безпілотники взяли на себе значну частину ролі пілотованої авіації щодо розвідки та завдання авіаударів.

Безпілотники також мають бути частиною нашої відповіді. Україні необхідно завдавати масованих ударів з використанням приманок і ударних БпЛА, щоб перевантажити системи ППО Росії. Нам потрібно полювати на російські дрони за допомогою власних дронів-мисливців, оснащених сітками,

– наголосив Головнокомандувач.

Україна посилюється в небі