Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи те, наскільки Україна готова до технологічної війни, заявив, що в країні з'являється більше стартапів і мілітарі проєктів, зокрема завдяки кластеру Brave1.

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Чому важливо не програвати технологічну війну

Він наголосив на тому, що засоби РЕБ, дрони, супутниковий зв'язок є важливими компонентами технологічної війни.

Потрібно розуміти, що це війна технологій. Сьогодні дрони, РЕБ, захист нашої техніки від дронів ворога, системи ситуаційної обізнаності, супутниковий зв'язок – це важливі компоненти технологічної війни,

– сказав Федоров.

Віцепрем'єр зазначив, що важливо, аби бізнес міг отримати контракти, створювати продукти й масштабувати виробництво. Для цього потрібна максимальна дерегуляція і відкриття ринків.

Як приклад він навів пілотний проєкт "Армія дронів". У порівнянні з минулим роком, за словами Федорова, виробництво та кількість дронів, які отримали Сили оборони України, зросло в понад 100 разів.

Яка ситуація із засоби РЕБ в України та Росії

Міністр цифрової трансформації заявив, що в Росії потужний РЕБ, оскільки росіяни багато років в це інвестували. Україна, розуміючи це, шукає технології, як протидіяти цьому РЕБу.

Але ми також, розуміючи це, аналізуючи російський РЕБ, постійно знаходимо технології, як протидіяти цьому РЕБу. І якраз Brave1, і відкриття ринку РЕБу в Україні, постійні полігони, тестування продуктів дозволяють нам наздоганяти, в деяких напрямках є певна перевага,

– сказав Федоров.

Він наголосив на важливості масштабування, оскільки кожна одиниця української техніки повинна бути захищена РЕБом.

"Кожний окоп, кожне місцезнаходження наших воїнів повинні бути захищені РЕБом, аналізувати частоти, на яких літають дрони ворога. Тобто це велика системна робота і це нова, по суті, доктрина сучасної технологічної війни. Тому тут нам потрібно наздоганяти. І ми для цього все робимо", – заявив віцепрем'єр.

Він розповів, що було ухвалено постанову, яка дозволить українським компаніям офіційно продавати свої продукти державі.

Потрібно руйнувати всі вузькі місця, які блокують розвиток приватного сектору,

– додав Федоров.

Хто має перевагу в дронах

Михайло Федоров сказав, що Україна отримала перевагу в певних категоріях дронів, зокрема коптерах.

Ми більше виробляємо коптерів. Уже перевага у нас є,

– заявив він.

Як сказав міністр, в України є напрямки, де наша країна отримає перевагу найближчим часом завдяки побудованому виробництву. Однак є напрямки, де Україні потрібно допрацьовувати ще по багатьох компонентах. Як приклад він навів те, що в росіян є "Ланцети".

"Ця категорія в нас провисала і ніколи не було аналогів, які хоча б трошки наблизилися до "Ланцетів". Але сьогодні є вже під десяток компаній, які розвивають подібні технології, однак до масового виробництва ще не перейшли. Але це питання місяців, коли ми також наздоженемо в цьому напрямку Росію", – заявив Федоров.

Тобто є певні категорії, підкатегорії, де ми наздоганяємо, є ті, де ми перемагаємо. І насправді це війна, яка розвивається кожного дня,

– додав віцепрем'єр.

Зрештою Федоров розповів, що Україна аналізує отриману інформацію з поля бою і передає виробникам. Наприклад, на яких частотах почали працювати FPV-дрони у росіян, які нові комплектуючі вони почали застосовувати, який зв'язок.

"Ми все це аналізуємо і далі вже приймаємо рішення і доносимо це рішення до виробників, спілкуємося, консультуємося, що нам потрібно змінити в наших дронах, в наших частотах, в нашому РЕБі для того, щоб продовжувати вести бій в цій війні технологій", – резюмував міністр.