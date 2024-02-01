Позиционной войне была посвящена статья Залужного в The Economist, именно в ней прозвучали слова о том, что Украина в тупике и должна изобрести новый порох – технологическое решение, которое позволит радикально изменить ситуацию. Теперь же главком предлагает выход из этого тупика – и это вполне конкретные шаги.
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Будущее за дронами: почему они помогут выйти из позиционной войны
Именно о них в статье главкома говорится больше всего. Они дешевые, реально показали себя в бою, а главное – позволяют воевать не людьми, а техникой.
Анализируя ход боевых действий, командование, по мнению Залужного, должно использовать возможности армии наилучшим образом.
Возможности ВСУ следует использовать так, чтобы Россия отказалась от дальнейшей агрессии. Украина должна беречь ресурс и одновременно получить преимущество. Помочь в этом могут как раз беспилотники.
Залужный видит в дронах новые возможности для ВСУ, ведь БпЛА:
- помогают вести разведку в режиме реального времени и наносить точные и высокоточные удары как на переднем крае, так и в глубоком тылу;
- уменьшить потери военных: дронами управляют дистанционно, следовательно, война будто бы ведется бесконтактно;
- снизить степень участия традиционных средств поражения в выполнении боевых задач;
- обеспечить ведение боевых действий с ограниченным привлечением тяжелой боевой техники;
- очень эффективно и с минимальным риском для бойцов наносить поражение как надводным, так и подводным силам противника и его береговой инфраструктуре практически на всю глубину театра военных действий на море;
- наносить противнику массированные внезапные удары по объектам критической инфраструктуры, важным коммуникациям без применения дорогих в эксплуатации и производстве ракет и пилотируемой авиации.
Конечно же, россияне будут противодействовать нам, поэтому крайне важно усовершенствовать системы защиты и противодействия.
Еще Главнокомандующий написал о новой философии войны. На ее основе следует создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения – на это нужно 5 месяцев.