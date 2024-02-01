Статья логически продолжает предыдущую, в которой говорилось о тупике на фронте и опасности позиционной войны. Сейчас главком не только обозначил проблемы, но и предложил пути их решения. Новую статью Залужного о философии войны пересказывает 24 Канал.

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Как военачальник может победить противника: мнение Залужного

Почти восемьдесят лет отделяют нас от последних битв Второй мировой войны, которая стала основой стратегического видения войн конца ХХ-го – начала XXI-го века. Несмотря на безумное развитие вооружения и военной техники, а именно: авиации, ракет и космических средств, развитие связи и РЭБ, стратегия победы заключалась в уничтожении противника и захвате или освобождении территории. При этом формы и способы, которыми это достигалось, напрямую зависели от уровня развития вооружения и военной техники, которая использовалась,

– такими словами начинается статья Залужного.

По мнению главкома, военачальник должен готовиться к предстоящей войне, попытавшись предусмотреть ту обстановку войны, которая будет на начало военных действий. Это позволит "выдержать удар и дать достойный отпор врагу, обескровить его ударные группировки и тем самым выиграть время для перехвата инициативы".

Но это не главное.

Основная задача военачальника – "вовремя выяснить требования, которые выдвигает война, связанные с развитием технического прогресса".

"Для каждой войны необходимо находить только свою уникальную стратегию и логику, которая позволит уже в новых условиях найти путь к Победе", – пишет Залужный.

Конечно, речь не идет о том, чтобы полностью отбросить имеющиеся доктрины. Речь о том, чтобы понимать: эти доктрины будут постоянно меняться и наполняться новым содержанием. А вот принципы оперативного искусства неизменны.

"Главная наша задача будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения Победы", – считает главком.

Новый дизайн операций и новая философия боевых действий: что предлагает Залужный

"Необходимо создание нового дизайна операций на основе имеющихся технологических возможностей, который будет основываться не только на пространственно-временных показателях военных (боевых) действий, но и преимущественно на создании решающих условий и достижении соответствующих эффектов, которые будут способствовать реализации цели операции", – уверен генерал.

Такими решающими условиями являются достижение абсолютного превосходства в воздухе, лишение противника возможностей вести наступательные или оборонительные действия, повышение мобильности своих войск и полное ограничение мобильности вражеских войск, безопасный выход на определенные рубежи, взятие под контроль важных районов местности, лишение противника возможностей восстанавливать утраченное положение и наращивать усилия.

Но чтобы достичь этих условий, нужны изменения. Воевать по-старому уже не получается. Отдельное внимание следует посвятить созданию цифрового поля, контролю за радиоэлектронной обстановкой, комбинированным ударным беспилотным и киберсредствам и логистике. ВСУ уже начали эту работу.

Еще на Россию можно повлиять рядом операций:

снижение экономического потенциала противника;

полная изоляция и истощение;

роботизированная поисково-ударная операция;

роботизированная операция по контролю кризисного района;

психологическая операция ударными средствами;

оборонительная технологическая бесконтактная операция.

Это будет эффективным, если государственные институты будут реагировать на изменения гибко и быстро. И это все сформирует совершенно новую философию подготовки и ведения боевых действий.

Главком обращает внимание, что ранее подход к планированию и ведению оборонительных, наступательных и стабилизационных операций был обычно линейным и шаблонным. Это нужно изменить.

Нужно создать новую государственную систему

Силам обороны необходимо создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения, к которой будут принадлежать подсистемы:

разработки и научного сопровождения;

производства и обслуживания;

подготовки персонала и обобщения боевого опыта;

применения войск (сил);

гибкого финансирования;

логистики.

Такую систему можно создать за пять месяцев, считает Залужный. За это время появятся и укомплектуются соответствующие организационные структуры, подготовят персонал и обеспечат ресурсами, создадут необходимую инфраструктуру и логистику, разработают доктринальную базу.

В 2024 году нужно основные усилия сосредоточить на создании системы обеспечения Сил обороны высокотехнологичными средствами и внедрении новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений, в кратчайшие сроки овладеть новыми возможностями к ведению боевых действий.