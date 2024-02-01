Залужный отметил, что опыт боевых действий, который ВСУ получили особенно в 2022 – 2023 годах – уникальный. Он был и остается достоянием Украины и обязывает постоянно искать новые и эффективные пути одержания победы над российскими оккупантами.

Обратите внимание Залужный определил главные задачи на 2024 год и заговорил об изменениях в подходах ведения войны

Чтобы Украина получила преимущества, необходимо овладеть всем арсеналом сравнительно дешевых, новейших и крайне эффективных средств. Говорится о тех, которые быстро развиваются.

Какие приоритеты на 2024 год

По словам Залужного, в 2024 году Украине нужно сосредоточить основные усилия на том, чтобы:

создать системы обеспечения Сил обороны высокотехнологичными средствами;

внедрить новую философию подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;

овладеть новыми возможностями к ведению боевых действий (в кратчайшие сроки).

Залужный отметил, что в современных условиях ВСУ (вместе с другими составляющими сил обороны Украины) обладают способностями, которые позволяют:

эффективно уничтожать врага;

обеспечивают существование самой государственности.

Сейчас приоритет – воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны. Необходимо максимально накопить новейший боевой потенциал. Он позволит с помощью меньших усилий наносить врагу максимальные потери, а также – остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем.