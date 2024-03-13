Журналисты The Wall Street Journal заявили, что Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS дальностью более 180 миль (примерно 290 километров).

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Почему Пентагон изменил мнение

Ранее представители Пентагона настаивали на том, что Вооруженные силы США должны сохранить все свои ракеты большой дальности ATACMS для удовлетворения собственных военных нужд.

Однако сообщается, что теперь американское оборонное ведомство открыто для передачи ATACMS большей дальности Украине, поскольку военные США уже могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile. Об этом The Wall Street Journal рассказали американские чиновники.

В то же время они не сказали, одобрит ли передачу ATACMS большей дальности, чем Украина уже получала, президент США Джо Байден.

Также 12 марта Politico сообщило, что Пентагон объявит передачу APAM для Украины дальностью 160 километров. Это старая версия системы ATACMS, которая несет боеголовки с кассетными снарядами. Однако официально об этом в США до сих пор не объявили.

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