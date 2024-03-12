Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что пока неизвестно, какой именно дальности ATACMS будут переданы Украине. Также нет информации о том, это будут кассетные или фугасные ракеты.

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Программа максимум – цели в Крыму

Он предположил, что вероятно получим ATACMS дальностью 160 километров и с кассетным боеприпасом.

Мы рассчитывали на ракеты с дальностью 300 километров, но наверняка мы их не получим. В то же время ATACMS на 160 километров могут очень помочь нам. Ракеты с такой дальностью смогут достать до логистических центров, пунктов управления, скоплений личного состава врага, складов с техникой, аэродромов,

– объяснил военный эксперт.

Если же получим ракеты с дальностью 300 километров, даже кассетные, то сможем наносить удары по аэродрому в Саки. Если же это будут фугасные ракеты, тогда нашей программой максимум станет Крымский мост. Однако на это сейчас, по мнению Нарожного, не стоит рассчитывать.

Кроме того, в пакете от США предусмотрены боеприпасы GMLRS, которые сейчас сверхважные для нас. Это ракеты дальностью 80 километров для HIMARS, они являются основой нашей контрбатарейной борьбы.

Неизвестно, сколько таких ракет осталось у нас на складах, но явно не так много. После получения ВСУ новой партии GMLRS, контрбатарейная борьба снова выйдет на очень высокий уровень, и мы начнем уничтожать артиллерию врага в огромном количестве,

– подчеркнул Нарожный.

Также в пакет помощи должны войти боеприпасы 155-го калибра. Это основа ствольной артиллерии, и они очень нужны украинским силам. Именно нехватка боеприпасов стала одной из причин, по которой нашим военным пришлось отойти из Авдеевки.

"Этот пакет чрезвычайно своевременный для обороны Украины", – заметил Нарожный.

Что с ракетами Taurus

В то же время если США предоставят Украине ATACMS дальностью 300 километров, это может подтолкнуть Германию к принятию решения о передаче нам дальнобойных ракет Taurus.

Ранее по неофициальной информации, Германия аргументировала свой отказ в предоставлении Taurus Украине тем, что не хочет первой поставлять оружие большой дальности. Если же США передадут 300-километровые ATACMS и они будут успешно использованы по временно оккупированной украинской территории, допустим в Крыму, у Германии не останется аргументов, – отметил Павел Нарожный.

Также Берлин может передать Taurus Лондону, а поскольку Великобритания не боится предоставлять Украине дальнобойное оружие, то британцы могут поставить Украине ракеты Storm Shadow дальностью 500 километров.

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