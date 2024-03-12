Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что пока неизвестно, какой именно дальности ATACMS будут переданы Украине. Также нет информации о том, это будут кассетные или фугасные ракеты.
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Программа максимум – цели в Крыму
Он предположил, что вероятно получим ATACMS дальностью 160 километров и с кассетным боеприпасом.
Мы рассчитывали на ракеты с дальностью 300 километров, но наверняка мы их не получим. В то же время ATACMS на 160 километров могут очень помочь нам. Ракеты с такой дальностью смогут достать до логистических центров, пунктов управления, скоплений личного состава врага, складов с техникой, аэродромов,
– объяснил военный эксперт.
Если же получим ракеты с дальностью 300 километров, даже кассетные, то сможем наносить удары по аэродрому в Саки. Если же это будут фугасные ракеты, тогда нашей программой максимум станет Крымский мост. Однако на это сейчас, по мнению Нарожного, не стоит рассчитывать.
Кроме того, в пакете от США предусмотрены боеприпасы GMLRS, которые сейчас сверхважные для нас. Это ракеты дальностью 80 километров для HIMARS, они являются основой нашей контрбатарейной борьбы.
Неизвестно, сколько таких ракет осталось у нас на складах, но явно не так много. После получения ВСУ новой партии GMLRS, контрбатарейная борьба снова выйдет на очень высокий уровень, и мы начнем уничтожать артиллерию врага в огромном количестве,
– подчеркнул Нарожный.
Также в пакет помощи должны войти боеприпасы 155-го калибра. Это основа ствольной артиллерии, и они очень нужны украинским силам. Именно нехватка боеприпасов стала одной из причин, по которой нашим военным пришлось отойти из Авдеевки.
"Этот пакет чрезвычайно своевременный для обороны Украины", – заметил Нарожный.
Что с ракетами Taurus
В то же время если США предоставят Украине ATACMS дальностью 300 километров, это может подтолкнуть Германию к принятию решения о передаче нам дальнобойных ракет Taurus.
Ранее по неофициальной информации, Германия аргументировала свой отказ в предоставлении Taurus Украине тем, что не хочет первой поставлять оружие большой дальности. Если же США передадут 300-километровые ATACMS и они будут успешно использованы по временно оккупированной украинской территории, допустим в Крыму, у Германии не останется аргументов, – отметил Павел Нарожный.
Также Берлин может передать Taurus Лондону, а поскольку Великобритания не боится предоставлять Украине дальнобойное оружие, то британцы могут поставить Украине ракеты Storm Shadow дальностью 500 километров.
Больше о новом пакете военной помощи от США
- Вашингтон объявил 12 марта о предоставлении Украине нового – первого в 2024 году – пакета поддержки в размере 300 миллионов долларов.
- Известно, что в пакет войдут в частности артиллерийские снаряды, боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, ракеты для систем противовоздушной обороны и тому подобное.
- Этот этап военной помощи Украине был профинансирован из средств, которые Пентагон сэкономил на предыдущем контракте по поставке оружия Украине. Средства на него были ранее одобрены Конгрессом США.
- Также издание Politico отметило, что в пакет военной помощи должны войти ракеты ATACMS. Соединенные Штаты уже предоставляли Украине эти ракеты осенью 2023 года – тогда это были ATACMS средней дальности. Применение этих ракет создало проблемы для россиян на сухопутном коридоре на оккупированном Юге Украины.