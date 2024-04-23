Про це розповів 24 Каналу політолог Тарас Загородній, зазначивши, якщо Україні вдасться завдати суттєвої шкоди російським нафтопереробним потужностям, то нафтогазовий ринок світу без Росії може пережити. Москві ж буде складно, бо не зможе видобувати основні свої ресурси.

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"Росія розпочне розпадатись, і це реально. Розпад Росії буде зумовлений не національно-визвольними рухами – немає там національно-визвольних рухів, окрім Чечні, можливо. А от крах нафтогазової системи для Росії це дуже серйозно", – сказав політолог.

Удари по НПЗ Росії

Загородній вважає, що дії українських спецслужб впливають на спроможності Росії видобувати та продавати нафтопродукти, що може зачепити інтереси інших країн, які зацікавлені у торгівлі з Росією.

Україна повинна мислити прагматичними й чіткими критеріями. У них (у Росії – 24 Канал) є вибір, а у нас немає. У нас питання виживання,

– зауважив він.

На думку Тараса Загороднього, Україна має інтегруватися у ВПК, адже українські оборонні компанії мають унікальний досвід, зважаючи на їхню діяльність в умовах бойових дій.

Зверніть увагу! Зазвичай до складу військово-промислового комплексу включають суднобудівну, бронетанкову, радіоелектронну та артилерійсько-стрілецьку галузі. Цим займаються підприємства та організації, що виробляють зброю та військову техніку як для потреб власних збройних сил, так і для експорту.

Зараз Україна потребує військової та фінансової допомоги від партнерів. Загородній наголосив, чим більше буде ударів по Росії, тим більше нам даватимуть зброї для оборони.

Проте не треба сподіватися ні на кого – вірити нікому не можна. Вірити можна тільки в себе, свою армію, свої ракети, бронетехніку, дрони. У нас немає іншого виходу, як іти далі. Або ми, або вони. От і все,

– підсумував політолог.

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