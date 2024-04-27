Дроны СБУ ночью против 24 апреля атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Смоленской области. Там хранили 26 тысяч кубометров топлива.
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Некоторые цистерны с топливом сгорели дотла
Российское "Радио Свобода" днем, 27 апреля показало спутниковые снимки, что демонстрируют последствия атак украинских беспилотников на нефтебазу "Роснефти" в селе Раздор Смоленской области. На кадрах виден, что некоторые цистерны с топливом выгорели дотла.
Последствия удара украинских беспилотников по НПЗ в Смоленской области,
– говорится в сообщении.
Кроме вышеупомянутой базы, 24 апреля также было атаковано НПЗ "Роснефть" в другом населенном пункте региона.– Ярцево. По данным украинских источников, на этих двух объектах находилось 26 тысяч кубометров нефти.
Снимок к атаке / Скриншот 24 Канала
Указывается, что в целом с начала 2024 года украинские беспилотники уже нанесли повреждения 18 российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к уменьшению производства почти на 14 процентов.
Фото после атаки / Скриншот 24 Канала
Что известно об этой атаке: основное
- В ночь на 24 апреля две вражеских базы хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Я рцево и здоровое Смоленской области, принадлежащие компании "Роснефть", были атакованы дронами СБУ.
- По информации от источников, в результате атаки на объектах раздалось несколько мощных взрывов, после чего там начался масштабный пожар и эвакуация персонала. Известно, что на этих базах хранилось около 26 тысяч кубометров российского топлива.
- Поселок Ярцево расположен в более чем 320 километрах от границы с Украиной., Раздорное– свыше 270 километров.
- Еще раньше, ночью 20 апреля в Смоленской области были "тревожно". Известно, что тогда в Кардымовском районе загорелся пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. Эту информацию подтвердил губернатор области Василий Анохин.
- В Институте изучения войны заявили, что удары по НПЗ России и наводнения привели к тому, что недельная переработка нефти в России достигла минимума за 11 месяцев. Впрочем, аналитики отмечают, что эти объемы все еще не являются критическими для экономики страны-агрессора.