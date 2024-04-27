Дроны СБУ ночью против 24 апреля атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Смоленской области. Там хранили 26 тысяч кубометров топлива.

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Некоторые цистерны с топливом сгорели дотла

Российское "Радио Свобода" днем, 27 апреля показало спутниковые снимки, что демонстрируют последствия атак украинских беспилотников на нефтебазу "Роснефти" в селе Раздор Смоленской области. На кадрах виден, что некоторые цистерны с топливом выгорели дотла.

Последствия удара украинских беспилотников по НПЗ в Смоленской области,

– говорится в сообщении.

Кроме вышеупомянутой базы, 24 апреля также было атаковано НПЗ "Роснефть" в другом населенном пункте региона.– Ярцево. По данным украинских источников, на этих двух объектах находилось 26 тысяч кубометров нефти.

Снимок к атаке / Скриншот 24 Канала

Указывается, что в целом с начала 2024 года украинские беспилотники уже нанесли повреждения 18 российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к уменьшению производства почти на 14 процентов.

Фото после атаки / Скриншот 24 Канала

Что известно об этой атаке: основное