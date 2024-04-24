Дрони СБУ вночі проти 24 квітня атакували нафтопереробні заводи у Смоленській області. Там зберігали 26 тисяч кубометрів палива.
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Пожежу зафіксував супутник
Телеграм-канал "Кримський вітер" показав супутникові знімки пожежі у Смоленській області, яка виникла внаслідок атаки дронів. Кадри ще раз підтверджують, що на місці спалахнула масштабна пожежа.
НПЗ у Смоленській області / Знімки "Кримського вітру"
Вони також окреслили територію, яку могла охопити пожежа. Вона доволі велика, однак варто розуміти, що офіційної інформації поки не було.
У смоленській області горить НПЗ / Знімок "Кримського вітру"
Моніторингова група детально показала складові НПЗ. Об'єкт продовжує горіти. Крім цього, там також показали, де розташований нафтопереробний завод.
Де розташований НПЗ / Знімок "Кримського вітру"
На цій карті можна побачити, що нафтобаза розташована поблизу населеного пункту, але не в ньому самому. До слова, російські нафтопереробні заводи переживають не найкращі свої часи. Протягом останніх тижнів вони постійно опиняються під ударом.
Результат ударів по НПЗ
- Дронові атаки та повені у Росії знизили показники щотижневої переробки російської нафти до 11-місячного мінімуму. Водночас ці обсяги усе ще не критичні для економіки країни-агресора.
- Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни. Аналітики посилаються на дані агентства Bloomberg, які свідчать, що станом на середину квітня, Росія переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на добу, що на 10 тисяч барелів менше середнього показника на початку квітня.
- При цьому погіршили ситуацію і повені. Так, в Оренбурзькій області 7 квітня було виведено з ладу Орський нафтопереробний завод. Відтак, зменшення російських нафтопереробних потужностей змусило Росію імпортувати бензин з Казахстану та Білорусі, аби уникнути дефіциту і стримати зростання внутрішніх цін на бензин.