Российский гигант получал огромные прибыли до полномасштабного вторжения. Впрочем, ситуация изменилась, прибыли превратились в убытки. Поэтому "Газпрому" пришлось искать покупателей на крупные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье. Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что к этому привело и что может ждать россиян.
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Россия теряет огромные прибыли
В 2021 году "Газпром" получил более 2 триллионов рублей прибыли. Год полномасштабного вторжения обернулся для "Газпрома" снижением доходов до 1,226 триллиона рублей. А уже за 2023 год чистая прибыль главной компании "Газпрома" сократилась на 7% – до 696 миллиарда рублей. Очевидно, что в этом году убытки будут еще больше.
Ни в одном санкционном пакете, который приняла Европа, нет ограничений по природному газу. То есть формально России ничего не мешает поставлять в Европу газ. Но в 2022 году Россия решила "заморозить" Европу, как всегда использовав бизнес-отношения как метод давления,
– отметил Олег Пендзин.
Россияне начали резко сокращать общий объем поставок газа. Поэтому при средних ценах на газ 450 евро за 1000 метров кубических, в сентябре 2022 года цена подскочила до 2,5 тысячи евро. Безусловно, европейцы отказывались платить такие средства за российский газ, поэтому делали все для того, чтобы найти альтернативные источники поставок.
В конце концов, доля российского газа на европейских рынках снизилась с 37% до 8% по состоянию на сейчас.
"Россия скоро потеряет те объемы поставок, которые есть на сегодня. Потому что "Газпрому" придется терпеть еще большие убытки. Они уже начали продавать свои активы в России. Уже второй раз поднимают вопрос о повышении цены на газ для российских граждан. То есть чрезвычайно эффективная и богатая компания превратилась фактически в банкрота, который начинает жить за счет органически проданных активов", – подытожил экономист.
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