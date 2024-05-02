Россияне же традиционно заявляют, что все дроны якобы были сбиты. Также есть информация, что в Смоленской области БпЛА атаковали энергообъект на территории Рославльского района, об этом сообщают российские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Атака дронов на Краснодарский край

Неизвестные БпЛА атаковали ночью поселок Афипское в Краснодарском крае. Местные жители рассказали, что слышали 3 взрыва. Первый взрыв над населенным пунктом прогремел в 03:10. Сообщается, что дроны якобы были сбиты на подлете к НПЗ.

Местные рассказали, что слышали звук моторов, а потом увидели яркие вспышки. Также они добавили, что в населенном пункте виднелся столб дыма.

Вероятно, БпЛА летели в сторону НПЗ, который находится в 3 километрах от поселка Афипское – поселок Нефтекачка, где расположен "Афипский НПЗ".

Пока нет информации о пострадавших и разрушениях. Местные власти атаку не комментировали.

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Дроны атаковали энергообъект в Смоленской области

Также сообщают, что БпЛА атаковали энергетическую инфраструктуру в Смоленской области.

По информации от местного губернатора Василия Анохина, атака была на энергообъект Рославского района. Сейчас на месте работают экстренные и правоохранительные службы.

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