В сети публиковали кадры, на которых был виден масштабный пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Этот завод расположен в непосредственном пригороде и принадлежит "Роснефти". Его считают одним из крупнейших в России по объему продукции.
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Являются стратегическими для России
Рязанский НПЗ имеет заявленный объем переработки нефтепродуктов в пределах 16 – 18 миллионов тонн в год. Это делает его одним из крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий, поскольку по объему продукции он стабильно входит в топ-5.
Defence Expres отмечает, что атака по НПЗ вызвала поражение установки первичной переработки нефти. Эксперты считают, что важным в этом является то, что в Рязани находится авиабаза "Дягилево".
Именно там расположен Центр боевого использования и переобучения личного состава, 203-й полк авиазаправщиков. Также в этом месте базировались Ту-22М3, которыми враг наносит удары по Украине.
После того, как в сентябре 2023 года некоторые из этих дальних бомбардировщиков на этой авиабазе были поражены конвертированным Ту-141 "Стриж", Россия, скорее всего, их оттуда вывела. Также этот аэродром используется 360-м авиаремонтным заводом, специализирующимся на Ту-22М3, Ту-95МС и Ил-76 и машинах на его базе,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что сам нефтеперерабатывающий завод, а также другие объекты в Рязани являются стратегическими для России. Однако несмотря на "методические удары Украины" в России не смогли реализовать надежную противовоздушную оборону.
Рязанский НПЗ атаковали дроны ГУР
- Как сообщили источники 24 канала в ГУР МО, за атакой на Рязанский нефтеперерабатывающий завод стоит Главное управление разведки. Кроме того, беспилотники также атаковали НПЗ в Воронежской области.
- Тогда источник отметил, что военную цель в Рязани поражена. Вследствие этого есть значительные повреждения. В ГУР МО на тот момент добавили, что последствия атаки на НПЗ в Воронежской области России уточняются.
- В сети также сообщали, что взрывов на заводе было несколько. Четыре взрыва прогремели на территории Рязанского НПЗ ночью 1 мая около 02:00. После этого на территории завода вспыхнул масштабный пожар.
- Кстати, губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что регион находился под атакой дронов. В то же время российское минобороны заявило, что якобы сбило над Рязанской областью 3 БпЛА.