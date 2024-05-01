Так, в ночь на 1 мая ГУР МО осуществило очередную дальнобойную атаку с использованием дронов-камикадзе по объектам российской нефтеперерабатывающей промышленности, в частности Рязанском НПЗ. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, почему Украина не отказалась от ударов после просьбы США.
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"Этот вопрос снят с повестки дня"
Несколько недель назад Соединенные Штаты, сначала косвенно, а потом уже более настойчиво, рекомендовали украинской власти больше не наносить удары по нефтеперерабатывающей отрасли России. Ответ украинцев, в частности политического руководства, был очевидным – нет военной помощи, поэтому мы будем защищать себя так, как умеем.
В конце концов, Конгресс США проголосовал за помощь Украине и оружие постепенно поступает на фронт, но удары по российским НПЗ продолжаются.
Такой себе парадокс, а как так? Я вам скажу точно, что по состоянию на понедельник (29 апреля – 24 Канал), американцы сняли с повестки дня просьбу об ограничении ударов по российским НПЗ. Возможно, она появится чуть позже, или где-то в далеком будущем, или вообще никогда не появится, но сейчас ее нет,
– сказал Ступак.
Украина продолжает пользоваться этим окном возможностей для того, чтобы тотально уничтожать российскую нефтеперерабатывающую отрасль.
Когда будут ощутимы последствия ударов по НПЗ
Рязанский НПЗ, который в ночь на 1 мая, был атакован беспилотниками, крайне важен для России, ведь обеспечивает Москву и область бензином, дизелем, авиационным керосином.
Не забывайте, какое большое скопление в Москве автомобилей премиум-класса, разнообразной авиационной техники, бизнес-джеты, частные вертолеты, которые заправляются этим топливом. Это такой удар серьезный,
– отметил бывший сотрудник СБУ.
Рязанский НПЗ обеспечивает 5% мощности России в переработке и является одним из пяти крупнейших предприятий страны-агрессора. В общем украинцы уже довели счет до 20% уничтоженной и поврежденной инфраструктуры российских нефтеперерабатывающих объектов.
Также уже есть исследование от Politico о том, что якобы в России растут цены на топливо, в частности дизель подорожал на 10%, а бензин – 20%. В то же время есть контрмнение от украинских специалистов.
Например, директор ОАО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн отрицает исследования и говорит, что наоборот фиксируется даже падение цен на нефтепродукты в России. Возможно, благодаря тому, что россияне распаковывают свои резервы.
"Я надеюсь, когда мы доведем цифру уничтоженных и поврежденных НПЗ до 30%, то увидим первые результаты, но прежде всего на гражданском внутреннем рынке. На войне пока это отображаться не будет, ведь россияне прежде всего будут обеспечивать военных, а уже потом всех остальных", – добавил Ступак.
Цель атак по российским НПЗ
- Секретарь СНБО Александр Литвиненко сказал, что удары по российским НПЗ и аэродромам – один из способов остановить намерения Владимира Путина. Атаки также направлены на то, чтобы убедить российское общество и элиту, что война дороже, чем ее прекращение.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что Украина имеет целый план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он надеется, что украинские атаки на территории России будут продолжаться. Идея в том, чтобы показать бессилие Путина, мол, он не может защитить население от проникновения войны в Россию.
- Аналитики ISW проанализировали, что дроновые атаки и наводнения в России снизили показатели еженедельной переработки российской нефти до 11-месячного минимума. Однако, к сожалению, эти объемы все еще не критичны для экономики страны-агрессора.