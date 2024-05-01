Так, в ночь на 1 мая ГУР МО осуществило очередную дальнобойную атаку с использованием дронов-камикадзе по объектам российской нефтеперерабатывающей промышленности, в частности Рязанском НПЗ. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, почему Украина не отказалась от ударов после просьбы США.

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"Этот вопрос снят с повестки дня"

Несколько недель назад Соединенные Штаты, сначала косвенно, а потом уже более настойчиво, рекомендовали украинской власти больше не наносить удары по нефтеперерабатывающей отрасли России. Ответ украинцев, в частности политического руководства, был очевидным – нет военной помощи, поэтому мы будем защищать себя так, как умеем.

В конце концов, Конгресс США проголосовал за помощь Украине и оружие постепенно поступает на фронт, но удары по российским НПЗ продолжаются.

Такой себе парадокс, а как так? Я вам скажу точно, что по состоянию на понедельник (29 апреля – 24 Канал), американцы сняли с повестки дня просьбу об ограничении ударов по российским НПЗ. Возможно, она появится чуть позже, или где-то в далеком будущем, или вообще никогда не появится, но сейчас ее нет,

– сказал Ступак.

Украина продолжает пользоваться этим окном возможностей для того, чтобы тотально уничтожать российскую нефтеперерабатывающую отрасль.

Важно! Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Киев не получал никаких официальных сообщений от Белого дома с просьбой прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Она уточнила, что США выступили против того, чтобы удары по объектам на территории России наносили американским оружием.

Когда будут ощутимы последствия ударов по НПЗ

Рязанский НПЗ, который в ночь на 1 мая, был атакован беспилотниками, крайне важен для России, ведь обеспечивает Москву и область бензином, дизелем, авиационным керосином.

Не забывайте, какое большое скопление в Москве автомобилей премиум-класса, разнообразной авиационной техники, бизнес-джеты, частные вертолеты, которые заправляются этим топливом. Это такой удар серьезный,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Рязанский НПЗ обеспечивает 5% мощности России в переработке и является одним из пяти крупнейших предприятий страны-агрессора. В общем украинцы уже довели счет до 20% уничтоженной и поврежденной инфраструктуры российских нефтеперерабатывающих объектов.

Также уже есть исследование от Politico о том, что якобы в России растут цены на топливо, в частности дизель подорожал на 10%, а бензин – 20%. В то же время есть контрмнение от украинских специалистов.

Например, директор ОАО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн отрицает исследования и говорит, что наоборот фиксируется даже падение цен на нефтепродукты в России. Возможно, благодаря тому, что россияне распаковывают свои резервы.

"Я надеюсь, когда мы доведем цифру уничтоженных и поврежденных НПЗ до 30%, то увидим первые результаты, но прежде всего на гражданском внутреннем рынке. На войне пока это отображаться не будет, ведь россияне прежде всего будут обеспечивать военных, а уже потом всех остальных", – добавил Ступак.

Цель атак по российским НПЗ