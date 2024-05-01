Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что завод перерабатывает за год около 17 тонн нефти. Это была одна из главных целей в нефтеперерабатывающей отрасли России.

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Нужно послать четкий сигнал

Удар по Рязанскому НПЗ и его последствия приведут к росту цен на топливо. Россияне уже вынуждены экспортировать бензин из Беларуси.

Главный вывод: даже если Украину и просили не бить по российским НПЗ, она не очень и послушалась,

– подчеркнул политтехнолог.

Обратите внимание! Руководство США официально настаивало на том, чтобы Киев не наносил удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Вашингтон аргументировал свою позицию тем, что это может спровоцировать повышение цен на топливо во всем мире, в частности в США. Администрации Джозефа Байдена накануне выборов это не нужно.

Западные издания также подтверждают, что из-за ударов украинских дронов по НПЗ России, в стране возник дефицит бензина и выросли почти на 10% цены на него.

Россия, по мнению политтехнолога, рассчитывает на помощь Беларуси, где были сделаны определенные запасы топлива на такой случай. Однако сразу три "перевалочные базы", которые она использовала для того, чтобы делать забор нефти и отгружать продукты переработки, были атакованы. В частности в Смоленской области.

Лукашенко нужно послать очень четкий сигнал. Если он из своих запасов будет поставлять топливо России, то все оно сгорит там. Далее пусть Беларусь и Россия между собой выясняют, кто кому должен деньги,

– отметил Тизенгаузен.

Это также один из бизнесов семьи Лукашенко, поэтому он довольно болезненно будет реагировать на такие угрозы.

"Кроме того, последнее время Лукашенко начал часто всем угрожать. Наверное Путин вызывает его к себе и заставляет это делать. Поэтому пора ему "закрутить гайки", ведь он имеет много "болевых точек". Он такой же преступник, как и Путин, ведь дал территорию своей страны для захода российских войск в Украину, также из Беларуси били баллистикой и ракетами по украинской земле. Поэтому Лукашенко, так же как и Путин, должен отвечать за свои поступки", – уверен Борис Тизенгаузен.

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