Масштабы атаки устанавливают, а вот о масштабах НПЗ - рассказывает 24 Канал. Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Смотрите также Дроны ГУР атаковали 2 НПЗ в России, в Рязани поражена цель, – источники

Что известно о Рязанском НПЗ

Завод введен в эксплуатацию в октябре 1960 года. Предприятие находится под контролем "Роснефти". Завод экспортирует большую часть продуктов нефтепереработки.

Максимально возможный объем обработки НПЗ 17 – 18 миллионов тонн нефти. В настоящее время Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в топ-5 крупнейших предприятий России.

По данным Reuters, в 2023 году завод переработал 12,67 миллиона тонн нефти, что составляет 4,6% от всей нефтепереработки в России, произведя 2,79 миллиона тонн автомобильного бензина, 3,64 миллиона тонн дизельного топлива, 3,12 миллиона тонн мазута и 0,87 миллиона тонн авиационного топлива.

НПЗ в Рязани также является одним из основных поставщиков моторного топлива для российских регионов.



Как выглядит Разянский НПЗ / Фото из википедии



Завод расположен на юге Рязани / Фото из википедии

Где расположен завод

Разянский НПЗ расположен на юге Рязани. Судя по спутниковым снимкам, он занимает немалую территорию в промзоне города.

Обратите внимание! Разянский НПЗ расположен более чем в 500 километрах от украинской границы.

Заметим, с конца января Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам в России беспилотниками. В СБУ сообщали о по меньшей мере 13 успешных атаках на российские НПЗ.

Сегодняшняя ночь не стала исключением, источники 24 Канала сообщили, что за атакой на Рязанский НПЗ стоит Главное управление разведки. Кроме того, известно, что беспилотники также атаковали и нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области.

В марте крупнейший нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", который расположен в Рязани получил серьезные повреждения двух из четырех установок по первичной переработке нефти в результате удара дронов.

А Рязанский завод является третьим в России по уровню мощностей после Газпромнефть-ОНПЗ в Омске и Киришинефтеоргсинтез возле Санкт-Петербурга.