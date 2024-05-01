Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що завод переробляє за рік приблизно 17 тонн нафти. Це була одна з головних цілей у нафтопереробній галузі Росії.

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Потрібно послати чіткий сигнал

Удар по Рязанському НПЗ та його наслідки призведуть до зростання цін на пальне. Росіяни вже змушені експортувати бензин з Білорусі.

Головний висновок: навіть якщо Україну й просили не бити по російських НПЗ, вона не дуже й послухалась,

– підкреслив політтехнолог.

Зверніть увагу! Керівництво США офіційно наполягало на тому, щоб Київ не завдавав ударів по нафтопереробних заводах в Росії. Вашингтон аргументував свою позицію тим, що це може спровокувати підвищення цін на пальне у всьому світі, зокрема в США. Адміністрації Джозефа Байдена напередодні виборів це не потрібно.

Західні видання також підтверджують, що через удари українських дронів по НПЗ Росії, в країні виник дефіцит бензину та зросли майже на 10% ціни на нього.

Росія, на думку політтехнолога, розраховує на допомогу Білорусі, де були зроблені певні запаси пального на такий випадок. Однак одразу три "перевалювальні бази", які вона використовувала для того, щоб забирати нафту та відвантажувати продукти перероблення, були атаковані. Зокрема в Смоленській області.

Лукашенку потрібно послати дуже чіткий сигнал. Якщо він зі своїх запасів буде поставляти пальне Росії, то все воно згорить там. Далі нехай Білорусь та Росія між собою з'ясовують, хто кому винен гроші,

– зауважив Тизенгаузен.

Це також один з бізнесів родини Лукашенко, тому він доволі болюче буде реагувати на такі загрози.

"Крім того, останнім часом Лукашенко почав часто усім загрожувати. Напевно Путін викликає його до себе та змушує це робити. Тому вже час йому "закрутити гайки", адже він має багато "больових точок". Він такий саме злочинець, як і Путін, адже дав територію своєї країни для заходження російських військ в Україну, також з Білорусі били балістикою та ракетами по українській землі. Тому Лукашенко, так само як і Путін, має відповідати за свої вчинки", – впевнений Борис Тизенгаузен.

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