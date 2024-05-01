Politico пишет, что атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы вызвали большой дефицит. Подобные удары наносят критический ущерб, который начинают чувствовать и сами россияне.

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Понесут огромные убытки

Издание утверждает, что в России резко выросли цены на дизельное топливо для потребителей резко. По сравнению с предыдущими показателями выросли, только за последнюю неделю они выросли почти на 10 процентов.

В частности, шестимесячного максимума достигли цены на бензин. Они выросли более чем на 20 процентов с начала года. е связано с тем, что из-за постоянных атак на НПЗ уменьшается поставки топлива, ведь все больше предприятий вынуждены приостанавливать производство.

Подобные атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы наносят критический ущерб и огромные убытки, поскольку количество топлива уменьшилось не только для гражданских потребителей, но и для военной техники.

Еще в 2023 году страна-агрессор была вынуждена наложить запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из-за дефицита на внутреннем рынке. Однако на международном рынке топливо стоило дороже чем внутри России.

Это привело к тому, что посредники продавали бензин за границу на черном рынке. Ситуация с нефтеперерабатывающими заводами заставит Россию выбирать – наполнять средствами за бензин свой бюджет и спонсировать войну в Украине или обеспечить топливом своих военных и гражданских.

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