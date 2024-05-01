Politico пишет, что атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы вызвали большой дефицит. Подобные удары наносят критический ущерб, который начинают чувствовать и сами россияне.
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Понесут огромные убытки
Издание утверждает, что в России резко выросли цены на дизельное топливо для потребителей резко. По сравнению с предыдущими показателями выросли, только за последнюю неделю они выросли почти на 10 процентов.
В частности, шестимесячного максимума достигли цены на бензин. Они выросли более чем на 20 процентов с начала года. е связано с тем, что из-за постоянных атак на НПЗ уменьшается поставки топлива, ведь все больше предприятий вынуждены приостанавливать производство.
Подобные атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы наносят критический ущерб и огромные убытки, поскольку количество топлива уменьшилось не только для гражданских потребителей, но и для военной техники.
Еще в 2023 году страна-агрессор была вынуждена наложить запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из-за дефицита на внутреннем рынке. Однако на международном рынке топливо стоило дороже чем внутри России.
Это привело к тому, что посредники продавали бензин за границу на черном рынке. Ситуация с нефтеперерабатывающими заводами заставит Россию выбирать – наполнять средствами за бензин свой бюджет и спонсировать войну в Украине или обеспечить топливом своих военных и гражданских.
Удары по НПЗ России: последние новости
- Дроны СБУ в ночь на 24 апреля посетили нефтеперерабатывающие заводы в Смоленской области. В сети показали спутниковые снимки после атаки беспилотников. Кадры демонстрируют, что некоторые цистерны с топливом выгорели дотла.
- Ночью 27 апреля беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае России – Ильский и Славянский НПЗ. Впоследствии выяснилось, что эту операцию осуществила Служба безопасности Украины.
- Во время атаки БпЛА на нефтебазу в Калужской области в ночь на 28 апреля произошел взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 кубических метров. Там утверждают, что нет ни жертв, ни разрушений, однако заявления российских источников не стоят доверия.